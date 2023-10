Deze landen overwegen bid op WK voetbal van 2034

Ook Indonesië, Australië, Maleisië en Singapore denken erover een gooi te doen naar de organisatie van het WK voetbal van 2034. Met een gezamenlijk bid zouden zij het grootste voetbaltoernooi van de wereld uit handen kunnen houden van Saudi-Arabië, dat eerder al zijn interesse duidelijk maakte.

Een paar jaar geleden was al duidelijk dat Indonesië en Australië erover dachten samen het WK over elf jaar te organiseren. Daar hebben zij Maleisië en Singapore nu bij gevraagd, zegt het hoofd van de Indonesische voetbalbond tegen de Australische krant Sydney Morning Herald. Volgens Erick Thohir zien Maleisië en Singapore de organisatie wel zitten.

Thohir heeft vertrouwen in het bid. "Ik denk dat de FIFA zal zien dat het Midden-Oosten vorig jaar met Qatar al gastheer is geweest. Ik weet zeker dat de wereldvoetbalbond andere landen een kans gaat geven." De Australische voetbalbond verwijst naar een eerder kort statement, waarin staat dat "het organiseren van het WK voor clubs in 2029 en/of het WK van 2034" wordt onderzocht.

Azië en Oceanië

De FIFA wees het WK van 2030 toe aan Marokko, Spanje en Portugal, waarbij ook wedstrijden worden gespeeld in Uruguay, Argentinië en Paraguay. Saudi-Arabië had ook interesse. Het belangrijke olieland, dat ook in de voetbalwereld aan de weg timmert, stelde zich vervolgens gelijk kandidaat voor het toernooi van vier jaar later.

De FIFA wil voor het einde van de maand weten welke landen geïnteresseerd zijn in het WK van 2034. De voetbalbond heeft een voorkeur voor landen uit Azië en Oceanië, omdat de andere continenten bij de volgende toernooien al aan de beurt zijn.