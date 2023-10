‘The Dream’: Oranje-debutant Quilindschy Hartman schrijft prachtige brief aan jeugdspelers van Feyenoord

Gisteravond was het dan zover. Linkervleugelverdediger Quilindschy Hartman (21) speelde, net als doelman Bart Verbruggen, en verdedigers Micky van de Ven en Jeremie Frimpong voor het eerst mee met het grote Oranje. Hij startte in de basis en bekroonde zijn debuut zelfs met een doelpunt.

Quilindschy is living the dream

Enkele uren voor zijn basisdebuut schreef de Feyenoorder een prachtige brief aan de jeugdspelers van zijn Rotterdamse club, getiteld 'The Dream'. “Beste jeugdspelers van Feyenoord, Ik hier in bed in Zeist, vijf uur voor mijn debuut in het Nederlands elftal in de basis tegen Frankrijk. Als je dit twee of drie jaar geleden aan me zou vertellen zou ik je keihard uitlachen, maar ik ben op dit punt aanbeland”, vertelt Hartman.

Voorbeeld zijn

“Ik denk terug aan alle jaren inzet en moeite die ik hierin heb gestopt en ben erachter gekomen dat ik een absolute winnaar ben; nooit opgegeven, altijd door blijven gaan. Ik wil bij deze een voorbeeld zijn voor jullie allemaal. Je speelt in de opleiding van de allermooiste club van de wereld en je heb zoiets moois in handen! Ga er alsjeblieft voor en probeer er het beste van te maken”, vervolgt hij.

Wees lief voor elkaar en help elkaar

“Probeer elke dag een beetje beter te worden in wat je doet, en dat hoeft niet eens op voetbalgebied te zijn. Ontwikkel jezelf op alle vlakken van mens-zijn en met de juiste instelling word je de profvoetballer die je nu in je dromen bent! Wees lief voor elkaar en help elkaar elke dag om dit samen te bereiken. Liefs Quilindschy”, aldus de Oranje-debutant.

Na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Frankrijk zei hij tegen een verslaggever van SBS6: “Ik had hier (in de Johan Cruijff Arena) nog nooit verloren, maar helaas vandaag dus wel.”