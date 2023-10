Egoclash: ‘Pestkop’ Ibrahimovic brandt Balotelli af in de media en krijgt koekje van eigen deeg

De excentrieke spitsen Zlatan Ibrahimovic (42) en Mario Balotelli zijn geen vrienden, dat bleek afgelopen week wel weer. De Zweed zei in een Italiaans interview dat Balotelli zijn talent verprutst heeft. De Italiaan sloeg terug op social media.

'Hij heeft al zijn kansen verprutst'

Ibrahimovic praatte in Trente op het 'Festival dello Sport' over zijn periode bij Inter (2006-2009) en zijn band met toenmalig ploeggenoot en concurrent voor de spitspositie Mario Balotelli. “Als een speler de kansen krijgt om zijn talent optimaal te benutten en hij die opportuniteit dan niet grijpt... Dat is zonde. Balotelli heeft zoveel kansen gehad, maar hij verprutst ze allemaal. Hij heeft zijn talent gewoon weggegooid. Dat is de harde waarheid”, aldus Zlatan.

Balotelli hoorde al snel van de Zweedse sneer, waarna de Italiaan een foto van zichzelf met de Champions League-beker postte op Instagram. Ibrahimovic won deze trofee nooit, en dat liet hij met drie hartjes en een tag richting Zlatan duidelijk weten.

'Ga naar huis en kom niet meer terug'

Balotelli vertelde drie jaar geleden al in een interview met Fabio Cannavaro over het pesterige gedrag van Zlatan op het trainingsveld. “Op een dag kwam Zlatan naast me staan. Hij zei me: ‘Denk je dat je goed genoeg bent om hier te voetballen? Werk de training af, ga naar huis en kom niet meer terug. Telkens ik daarna op het veld kwam, zei Ibrahimovic me dat ik niet goed genoeg was. Hij kwam me constant vertellen dat ik het voetbal maar beter kon vergeten en mijn tijd nuttiger kon spenderen met studeren voor school”, aldus het Italiaanse enfant terrible.