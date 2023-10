Engels voetbalicoon Bobby Charlton op 86-jarige leeftijd overleden

Sir Bobby Charlton is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Manchester United, de club waar het Engelse voetbalicoon het grootste deel van zijn loopbaan speelde. Charlton, die leed aan dementie, maakte deel uit van de Engelse selectie die in 1966 in eigen land de wereldtitel behaalde. Hij ontving in dat jaar ook de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld. Charlton kwam 106 keer uit voor de nationale formatie. Met 49 treffers was hij zelfs tot 2015 topscorer aller tijden van Engeland. Charlton speelde meer dan 600 wedstrijden voor Manchester United.