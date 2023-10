Ajax zakt naar 17e plaats na nederlaag bij FC Utrecht (4-3)

FC Utrecht heeft de problemen van Ajax nog groter gemaakt. De club versloeg de dolende ploeg van trainer Maurice Steijn met 4-3 in De Galgenwaard. Oscar Fraulo maakte in de 88e minuut het winnende doelpunt voor de thuisploeg. Even daarvoor lag het duel ruim 10 minuten stil, nadat supporters van FC Utrecht opnieuw voorwerpen op het veld hadden gegooid. Ajax leed de vierde competitienederlaag op rij en heeft nu al acht ontmoetingen in verschillende competities niet gewonnen. De bezoekers uit de hoofdstad keken na 48 minuten tegen een achterstand van 2-0 aan. Ryan Flamingo schoot FC Utrecht in de 44e minuut op voorsprong en Mike van der Hoorn tekende voor 2-0. Vervolgens had Ajax slechts 7 minuten nodig om weer op gelijke hoogte te komen. Kristian Hlynsson, een 19-jarig talent uit IJsland, scoorde tweemaal. Steven Bergwijn schoot Ajax in de 65e minuut vanaf de strafschopstip op voorsprong (2-3), na een overtreding van Hugo Novoa op Brian Brobbey. Maar het antwoord van FC Utrecht liet niet lang op zich wachten. De ingevallen Jens Toornstra maakte in de 71e minuut het derde doelpunt voor de thuisploeg. Fraulo bepaalde in het slot de eindstand.