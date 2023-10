ZIEN: Van Persie klapt voor jonge amateurspits die wereldgoal maakt in Welshe kelderklasse

De 17-jarige Mason Evans uit Wales veranderde vorig weekend opeens in Robin van Persie, toen hij een lange pass van een teamgenoot in één keer op zijn wreef nam, en de bal steenhard in de kruising deponeerde. Hij kreeg een lading complimenten van de Rotterdamse volleykoning op X.

Er waren niet al te veel toeschouwers in het Welshe Ynyshir in de Rhondda-vallei, maar de locals die de moeite hadden genomen om de thuiswedstrijd van Ynyshir Albions FC bij te wonen, hebben voor de rest van hun leven een goed verhaal te vertellen in de kroeg.

Bekijk het prachtige doelpunt uit de Welshe Sunday League en de felicitaties van Robin van Persie op zijn X-kanaal: