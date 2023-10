Unicum: Ajax staat onderaan in Eredivisie, Eerste Divisie én Europa league

Na de zoveelste hoofdstedelijke oorwassing (5-2 verlies bij PSV) staat Ajax nu op de allerlaatste plaats in de Eredivisie. Maar het wordt nog erger, ook het beloftenteam Jong Ajax is hekkensluiter, maar dan in de Eerste Divisie. En om het drama compleet te maken: Ajax is rodelantaarndrager in groep B van de UEFA Europa League.

Dit alles doet ook de beurskoers van de Amsterdamse voetbalclub bepaald geen goed. De koers stond vier jaar geleden, toen de club zich plaatste voor de halve finales van de Champions League, nog boven de 25 euro, maar een Ajax-aandeel is nu amper nog een tientje waard. De prijs staat even hoog als in 2005, terwijl de effectenbeurzen Euronext en AEX in de tussentijd zo goed als verdubbelden in waarde.

Deelname aan de Champions League van volgend seizoen is ver uit zicht. De transferwaarde van nieuw aangetrokken spelers, maar ook van de oude garde, verdampt zienderogen. Op dit moment bereidt de ploeg zich voor op de degradatiekraker tegen provinciegenoot FC Volendam, die afgelopen weekend over de Amsterdamse ploeg heensprong in de stand.