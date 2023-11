Voetbalster Hermoso wil dat kusaffaire start is van nieuw tijdperk

De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso hoopt dat het kusincident van afgelopen zomer een blijvende positieve ontwikkeling heeft gezet. Nadat bondsvoorzitter Luis Rubiales de 33-jarige middenvelder direct na de gewonnen WK-finale op haar mond had gekust, kwam de beweging #SeAcabo (Het is voorbij) op gang tegen ongewenst gedrag. "Dit moet het begin zijn van een nieuw tijdperk", zei Hermoso in een interview met het Spaanse medium GQ España. Hermoso zei dat ze herinnerd wil worden als iemand die het Spaanse voetbal naar een hoog niveau heeft getild. "Maar bovenal als iemand die vele normen en waarden heeft veranderd." De international zegt dat ze na het incident, tijdens de huldiging na de WK-finale in het Australische Sydney, even niet het gevoel had dat ze voetbalster was. "Maar ik ben weer terug in training om de beste versie van mezelf te geven. In de aanloop naar de Olympische Spelen, voor mijn team in Mexico. Ik zal van deze sport blijven genieten", zei de speelster van Pachuca. In de nasleep van de kus stapte Rubiales uiteindelijk op. Eind vorige maand besloot wereldvoetbalbond FIFA om Rubiales voor drie jaar te schorsen van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Daartegen is de oud-voorzitter in beroep gegaan. Rubiales heeft meerdere keren gezegd dat hij toestemming van Hermoso had voor de kus, maar de speelster spreekt dat tegen.