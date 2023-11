Overleden profvoetballer (28) liet defibrillator verwijderen: “Als ik sterf, dan is het de wil van God”

De Ghanese ex-international Raphael Dwamena (28) overleed gisteren op het veld van zijn Albanese voetbalclub KF Egnatia tijdens een competitiewedstrijd. Hij kreeg een hartstilstand, terwijl hij niet meer met een defibrillator speelde. In 2022 besloot hij uit wantrouwen om het apparaat te laten verwijderen. “Als ik sterf, dan is het de wil van God”, zei hij vorig jaar nog.

Hartafwijking

De voetballer begon zijn Europese avontuur op 18-jarige leeftijd bij de jeugd van RB Salzburg, waarna in augustus 2017 bij het Engelse Brighton & Hove Albion een hartafwijking werd geconstateerd bij een medische keuring. Zijn miljoenentransfer van FC Zürich naar de Premier League ging toen niet door.

Daarna was hij nog actief in Oostenrijk (Liefering, Austria Lustenau en Blau Weiss Linz), Zwitserland (FC Zürich en BSC Old Boys), Spanje (Levante en Real Zaragoza) en Denemarken (Vejle). In 2020 werd in Spanje bij Dwamena een inwendige defibrillator geïmplanteerd.

Defibrillator redde minstens twee keer zijn leven

De Ghanees zakte zowel bij het Spaanse Real Zaragoza als bij het Oostenrijkse Blau-Weiss Linz ineen tijdens een wedstrijd, waarbij de defibrillator telkens zijn leven redde, maar Dwamena was ervan overtuigd dat het apparaat een storing gaf, en hij daarom beide keren bewusteloos raakte.

Zijn wantrouwen was zo erg dat hij een jaar geleden besliste om de defibrillator te laten verwijderen in een Zwitsers ziekenhuis. Vooraf moest hij een contract ondertekenen waarin hij aangaf alle medische risico's zelf te dragen. Het komt zelden voor dat een defibrillator wordt verwijderd, zowel binnen als buiten de topsport.

'Als ik sterf, dan is dat Zijn wil'

Hij sprak een jaar geleden uitgebreid in de Zwitserse pers over zijn beslissing: “De angst dat ik opnieuw ineen zou zakken op het veld werd te groot. Het maakte me gek - ik zou niemand ter wereld dat gevoel toewensen”, zei Dwamena, die tegen alle adviezen in bleef voetballen. “Als er iets gebeurt, is het mijn schuld. Ik respecteer alle meningen en diagnoses. Maar ik neem ze niet serieus, soms moet ik ermee lachen. Er is maar één persoon die me kan vertellen dat het tijd is om te stoppen: God. En áls ik sterf, dan is dat Zijn wil.”