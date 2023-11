Dit is het huis van Ihattaren dat morgenochtend in de executieverkoop gaat

Oud-voetballer Mohamed Ihattaren werd afgelopen weekend gespot op de tribune van het Yanmar Statdion in Almere. Hij is niet zonder reden in het land, want zijn woning aan de Haarzichtlaan 33 in Vleuten gaat morgenochtend om 9 uur online onder de hamer.

De 21-jarige Utrechter heeft een schuld van minstens 5000 euro bij waterschap De Dommel en meubelbedrijf Sucasa, onder meer voor een op maat gemaakte eettafel. Ihattaren liet na meerdere herinneringen, berichten en telefoontjes niets van zich horen, waarna twee deurwaarders beslag legden op zijn woning.

Executoriale verkoop

Funda laat weten dat de prijs op aanvraag is en dat het niet mogelijk is om de woning te bezichtigen. Eerder was de vraagprijs van het riante rijtjeshuis nog wel zichtbaar. Ihattaren kocht het pand in 2022 voor 962.500 euro en zette het nog geen jaar later voor 925.000 euro te koop. Ondertussen zakte de vraagprijs naar 850.000 euro, maar via BVA Auctions kan straks vanaf nul euro worden geboden.

Jaarlijks worden honderden woning per executieveiling verkocht, aldus een woordvoerder van BVA Auctions tegen De Telegraaf. “Bij ons alleen al zijn het 300 à 400 woningen, maar het is lang niet zoveel als vroeger. Dat komt omdat de financiers vaak ook een traject hebben om mensen te helpen, waardoor er zorgvuldig wordt omgegaan met dit soort zaken.”

Hier kun je bieden

In 2022 zette het voormalige toptalent zijn miljoenenvilla in Tilburg al na drie maanden te koop. Hierop maakte hij meerdere tonnen verlies. Met zijn Vleutense herenhuis zal het waarschijnlijk net zo aflopen. Heb je interesse in Ihattarens stulpje? Dan kun je hier foto's en andere informatie inzien en vanaf morgenochtend bieden.