Overmars jaar geschorst voor grensoverschrijdend gedrag

Het Instituut Sportrechtspraak heeft voormalig technisch directeur van Ajax Marc Overmars voor twee jaar geschorst, waarvan één jaar voorwaardelijk. Het rechtsorgaan acht bewezen dat Overmars zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit de uitspraak van het ISR. De schorsing betekent dat Overmars een jaar lang geen functies mag uitoefenen bij de KNVB of organisaties die aan de voetbalbond zijn verbonden. Overmars vertrok in februari van vorig jaar bij Ajax na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijk personeel van de club uit Amsterdam. Zo zou de voormalig technisch directeur van Ajax ook foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd naar vrouwen. Na zijn vertrek bij Ajax trad Overmars al snel in dienst bij de Belgische club Royal Antwerp FC, waar hij nu de technische leiding heeft.