Wat een goal! Perfecte omhaal van Manchester United-speler Garnacho gaat de wereld over

De Argentijns-Spaanse vleugelaanvaller Alejandro Garnacho (Manchester United) scoorde afgelopen weekend een waanzinnige goal in de Engelse Premier League. A la Marco van Basten knalde hij de bal al in de derde minuut van de wedstrijd met een fenomenale omhaal tegen de touwen.

De geschorste Manchester United-coach Erik ten Hag zag de wereldgoal vanaf de tribune. De 19-jarige speler is volgens de Tukker 'nog geen Cristiano Ronaldo of Wayne Rooney’. “Je moet niet willen vergelijken, ik denk niet dat dat goed is. Ze hebben allemaal hun eigen identiteit. Garnacho is daar nog lang niet, hij moet nog veel laten zien”, zegt hij tegen The Guardian. Wel beaamde hij dat het een 'fantastisch doelpunt' was.

Pelé, Marco van Basten, Zlatan Ibrahimovic, Rivaldo, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney gingen Garnacho voor met hun legendarische omhalen. De Argentijn zag een voorzet van Diego Dalot een paar meter achter zich komen. Hij sprintte vier stappen terug, sprong hoog in de lucht en raakte de bal perfect.

This fan angle of Alejandro Garnacho's overhead kick 🔥pic.twitter.com/1oskR9A9lT — utdreport (@utdreport) November 27, 2023