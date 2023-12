De complete technische staf van FC Volendam stapt op uit onvrede over het besluit van de raad van commissarissen om het bestuur van Jan Smit te ontslaan. Dat meldt het team onder leiding van technisch manager Wim Jonk in een persverklaring. Het betekent ook dat technisch directeur Jasper van Leeuwen vertrekt en trainer Matthias Köhler. De trainer zit zaterdag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle voor het laatst op de bank.