Italiaanse media melden dopingschorsing van vier jaar voor Pogba

Tegen de Franse voetballer Paul Pogba is een schorsing van vier jaar geëist wegens overtreding van de dopingregels. Dat melden diverse Italiaanse media waaronder Gazzetta dello Sport. De middenvelder van Juventus is al sinds september voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op testosteron, een verboden spierversterkend middel. Dat gebeurde bij een dopingcontrole na afloop van het duel met Udinese, in augustus in het openingsweekeinde van de competitie in de Serie A. In oktober werd die uitslag bevestigd bij de contra-expertise. Pogba (30) was in het door Juve met 3-0 gewonnen duel wisselspeler en kwam niet in het veld.