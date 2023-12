Ajax-coach ziet vrouwelijke trainer bij mannen nog niet voor zich

Ajax-trainster Suzanne Bakker ziet het op dit moment niet gebeuren dat een vrouw de hoofdtrainer wordt van een mannenvoetbalteam. Sherida Spitse (33), de aanvoerster van Oranje en Ajax, zei zondagavond in het televisieprogramma Studio Voetbal dat ze ooit hoofdtrainer van de mannen van Ajax hoopt te kunnen worden. "Op dit moment is de mannenwereld daar nog niet aan toe", was Bakker stellig, in een telefonisch gesprek vanuit München. "Het zou zeker moeten kunnen, want het gaat om kwaliteit. En waarom kan het wel bij een man in het vrouwenvoetbal? Maar dan denk ik dat het in stappen moet en er eerst een keer een vrouwelijke assistent moet komen. Zelf heb ik nooit een mannenploeg getraind, alleen een team bij de jongens. Op dit moment heb ik het goed naar mijn zin bij de vrouwen, maar zeg nooit nooit. Het spelletje is natuurlijk hetzelfde, maar de manier van benaderen en de omgang zijn wel anders." Bakker (37) was reeds op de hoogte van de plannen van Spitse om als trainster aan de slag te gaan. "Ik wist dat ze het wilde, maar dit was de eerste keer dat ik hoorde dat ze trainer van Ajax wil worden. Ik was trots op haar hoe ze aan tafel zat en het verwoordde." Na het succes van de voetbalsters van Oranje kreeg de toenmalige bondscoach Sarina Wiegman ook met regelmaat de vraag of ze openstond voor het trainen van een mannenploeg. Momenteel is ze bondscoach van de vrouwen van Engeland. Bakker neemt het donderdag met Ajax in de Champions League op tegen Bayern München.