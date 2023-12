Voorzitter Ankaragücü levenslang geschorst voor neerslaan arbiter

Voorzitter Faruk Koca van de Turkse voetbalclub Ankaragücü is voor het leven geschorst. De tuchtcommissie van de Turkse voetbalbond legde hem deze zware straf op voor het neerslaan van een scheidsrechter. De club uit de hoogste Turkse divisie moet verder een boete van omgerekend 63.000 euro betalen en mag de eerstkomende vijf wedstrijden geen supporters toelaten in het stadion. De bond legde ook tal van andere functionarissen van Ankaragücü schorsingen en boetes op voor hun rol bij het gewelddadige incident maandagavond bij de wedstrijd tegen Rizespor. Voorzitter Koca sloeg na het laatste fluitsignaal arbiter Halil Umut Meler in zijn gezicht, waarna de scheidsrechter op de grond viel en door anderen geschopt werd. Hij verliet het veld met een blauw oog.