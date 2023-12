KNVB blijft tegen Super League: slecht voor Nederlands voetbal

Voetbalbond KNVB blijft tegen de komst van de omstreden Super League, ook nadat het Europees Hof van Justitie het verbieden ervan donderdag onwettig heeft verklaard. "Binnen het Europese sportlandschap gelden sportiviteit, solidariteit en open competitie als belangrijke waarden. Die zien wij (nog) niet of nauwelijks terug in de Super League", meldt een woordvoerder. "De komst van een dergelijke competitie is in allerlei opzichten slecht voor het Nederlandse voetbal: van de financiële solidariteit tussen de breedte en de top van het voetbal tot de positie van ons opleidingssysteem en de positie en clubliefde van supporters. Kortom: Het gehele voetbalecosysteem in Nederland komt onder druk met een dergelijke Super League", staat in de KNVB-verklaring.