Ajax blameert zich met bekeruitschakeling bij amateurs Hercules

Ajax heeft het slechte jaar 2023 op rampzalige wijze afgesloten. De Amsterdammers blameerden zich in de tweede ronde van de KNVB-beker met een nederlaag tegen de amateurs van Hercules, die uitkomen in de derde divisie en daar op de tiende plaats staan. In Stadion Galgenwaard in Utrecht werd het 3-2. Hercules verspeelde in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten. Via Brian Brobbey (83e minuut) en Chuba Akpom (88e minuut) leek Ajax uitschakeling alsnog te voorkomen. Hercules sloeg in blessuretijd, uit een vrije trap, alsnog voor de derde keer toe.