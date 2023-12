Buitenlandse media zien dat ‘gifbeker nog niet leeg is bij Ajax’

De sensationele uitschakeling van Ajax is ook in de buitenlands media breed uitgemeten. Nooit eerder verloren de Amsterdammers in de KNVB-beker van een amateurclub. Hercules was in Utrecht zeer verrassend te sterk voor de twintigvoudig bekerwinnaar (3-2). "De gifbeker is nog steeds niet leeg bij Ajax", schreef de Spaanse sportkrant Marca. "De Amsterdammers, die in oktober nog onderaan de Eredivisie stonden, stegen de afgelopen weken naar de vijfde plaats, maar na het bezoek aan Hercules, dat op het vierde niveau uitkomt in Nederland, zijn ze terug bij af. Hercules staat op de Olympus, Ajax daalt af naar de hel." "Schaamte in de beker: Ajax Amsterdam faalt tegen vierdeklasser", kopte het Duitse Kicker. "Een verplicht nummertje veranderde in een historische schande: voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse bekervoetbal faalde recordwinnaar Ajax door toedoen van een amateurclub." Sportieve crisis Volgens de BBC kreeg Ajax te maken met "een van de grootste stunts uit de clubhistorie". "Amateurs zorgen voor geweldige stunt in de Nederlandse beker", staat er boven het artikel. Persbureau Reuters schreef dat "het slechte seizoen almaar slechter is geworden" en het Duitse persbureau dpa heeft het over een "diepe sportieve crisis die maar voort blijft duren". Ajax leed dit kalenderjaar veertien nederlagen, waarvan de 3-2-nederlaag tegen Hercules van donderdag ongetwijfeld de pijnlijkste was.