Update uit Praag: Ihattaren vanwege fitheidsproblemen terug naar B-team

Mohamed Ihattaren (21) kwam de afgelopen jaren meer in het nieuws door randzaken dan door zijn sportieve prestaties. De oud-speler van PSV en Ajax verraste door eind vorig jaar een contract te tekenen in Tsjechië, en bij Slavia Praag terug te keren op het trainingsveld. Nu blijkt dat de linkspoot nog flink wat stappen moet maken, voordat hij in het eerste kan debuteren.

De Utrechtenaar is wegens aanhoudende fitheidsproblemen teruggezet naar het B-team. Tijdens een trainingskamp in Portugal bleek dat hij niet mee kan komen met de A-selectie van Slavia. “Na afloop van het trainingskamp in Portugal heeft Mohamed Ihattaren zich aangesloten bij het B-team, waar hij verder gaat werken aan voornamelijk zijn fysieke gesteldheid”, schrijft zijn club op X.