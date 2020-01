Autofabrikanten richten zich op middenklasse: goedkopere elektrische auto’s op komst

Voor de meeste mensen is een Tesla te duur. Dat weten autofabrikanten ook. Ze doen daarom hard hun best om met een goedkoper alternatief te komen. In 2020 verschijnen dan ook de Opel e-corsa, een Peugeot e-208 en een nieuwe elektrische Golf, de Volkswagen ID.3 op de markt.

Die kosten nog altijd minstens 30.000 euro, maar dat is toch fors goedkoper dan de Tesla Model 3 waarvoor je zo’n 50.000 euro betaalt. Bovendien verdien je de hoge aanschafprijs deels terug legt Frank Jacobs van tijdschrift Autoweek uit. “Stroom is goedkoper dan benzine, je betaalt geen wegenbelasting, er zijn minder onderhoudskosten en de restwaarde zal over een jaar of 5 hoger zijn.” In tweedehands benzine- en dieselauto’s komt immers steeds minder interesse. De actieradius blijft kleiner dan die van benzine-auto’s, maar onder ideale omstandigheden rijden bovengenoemde modellen toch zo’n 400 kilometer.

Afgelopen jaar was ruim 10 procent van alle verkochte auto’s een elektrisch exemplaar. Daarmee verdubbelde in een jaar tijd het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Er reden in november zo’n 84.000 elektrische wagens rond. Dat is nog altijd bescheiden op een totaal wagenpark van 8,5 miljoen auto’s. Bovendien is het gros van de automobilisten afhankelijk van de tweedehands markt en het zal nog een aantal jaar duren voor er op grote schaal elektrische auto’s worden doorverkocht.