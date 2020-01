Met dit apparaat kom je erachter hoe je hond zich voelt

Blijft je hond na al die jaren nog steeds een enigma? Dan is er nu een oplossing: een speciaal vestje biedt meer inzicht in zijn gevoelsleven. Wie weet, is je hond helemaal niet zo blij als je denkt.

Het Japanse bedrijf Inupathy heeft een vestje ontwikkeld met ledlampjes. Het vestje meet de hartslag van je huisdier. Op basis daarvan gaat een ledlampje branden dat met een bepaalde kleur de gemoedstoestand van je trouwe viervoeter weergeeft.

Bij groen is je hond relaxed, een paars lichtje duidt op stress, gaat er een wit lampje branden dan is je huisdier geïnteresseerd, rood is logischerwijs opgewonden en bij regenboogkleuren voelt je hond zich gelukkig. In de bijbehorende app is te zien hoe vaak je hond een bepaalde emotie heet. Experts geven vervolgens persoonlijk advies op basis van de resultaten.

De hondenmonitor is nog niet in Nederland te koop. Via crowdfunding hoopt Inupathy genoeg geld in te zamelen voor een wereldwijde lancering.