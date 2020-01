Dit leuke elektrische wagentje is binnenkort te koop

Er komt dit voorjaar een leuk elektrisch stadsautootje op de markt dat is geïnspireerd op de BMW Isetta. Het charmante wagentje is te koop vanaf 17.995 euro.

De Karo (voluit Isetta-Karo) van autobedrijf Artega kan maximaal 90 kilometer per uur en rijdt 200 kilometer op een volle accu. Duitsland heeft de primeur met twee varianten, die wat uitrusting betreft verschillen: De Intro-versie kost minimaal 21.995 euro, de Edition-versie 17.995 euro. De prijzen zullen in Nederland niet heel anders zijn.

De erfgenamen van de Isetta-bedenker Ermenegildo Preti zouden de Isetta-Karo ‘officieel’ als opvolger hebben aangemerkt. Er komt namelijk nóg een opvolger, de Microlino van Micro Mobility Systems. Die is vanaf 2021 te koop. Het gaat in beide gevallen om een elektrische microcar, die net groot genoeg is voor twee personen.