Zoveel CO2 stoten elektrische auto’s uit per kilometer

Elektrische auto’s zijn een geweldig schoon alternatief voor benzinewagens, maar helemaal CO2-neutraal zijn ze niet.

Ten eerste is er de accu die voor vervuiling zorgt, maar ook bij de algehele productie wordt CO2 uitgestoten. Zelfs op de weg zijn elektrische auto’s niet CO2-neutraal. Hoe hoog de uitstoot is, verschilt sterk per land. Het hangt namelijk af van de manier waarop energie wordt opgewekt: duurzaam of niet.

Op ElectricityMap kun je live zien hoeveel gram CO 2 er vrijkomt bij de productie van 1 kWh aan elektriciteit, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Nederland scoort met een 63ste plaats zeer slecht. In ons land zorgt een kilowattuur voor 449 gram CO2-uitstoot. In België is dat met 261 gram CO2 net iets meer dan de helft. Frankrijk produceert met 66 gram CO2 veel meer schone energie, net als Noorwegen dat slechts 28 gram CO2 per kWh uitstoot.

Vertaal je dat naar elektrische auto’s dan krijg je onderstaande uitkomst voor de Volkswagen e-Golf (volledig elektrisch): de uitstoot in Nederland is dan 7.199 g/100 km, in Noorwegen 459 g/100 km, in Polen 10.398 g/100 km en in België 4280 g/100 km. Een Volkswagen Golf op Diesel stoot 9.100 gram CO2 uit per 100 kilometer. In Polen kun je dus net zo goed een Diesel rijden als een elektrische auto.

Dat gezegd hebbende: we zijn hard op weg om veel meer duurzame energie te produceren. Daarmee worden elektrische auto’s ook snel schoner.