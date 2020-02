Kun je een elektrische auto aan een gewoon stopcontact hangen?

Wie overweegt een elektrische auto te kopen, heeft als grootste zorg: hoe blijft de accu vol. Daarvoor heb je een laadpaal nodig bij je huis. Of kun je ook gewoon een stekker in een normaal stopcontact stoppen?

Dat kan zeker. Je hebt niet per se een laadpaal nodig. Stroom is stroom. Het punt is alleen dat je auto veel sneller oplaadt aan een daarvoor gemaakte stroomvoorziening, die veel meer capaciteit heeft.

Gebruik je een gewoon stopcontact, dan kan het heel lang duren voor je auto opgeladen is. Denk aan meer dan een nacht oplaadtijd. Het is ook beter om een aparte groep in je meterkast te maken voor de laadaansluiting om overbelasting te voorkomen.