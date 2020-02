Time-lapse: zo bouwde China in tien dagen een reusachtig ziekenhuis

Het is China gelukt om in tien dagen een ziekenhuis uit de grond te stampen. Beelden van het 25.000 vierkante meter grote bouwwerk gaan het hele internet over.

Het Huonshenshan-ziekenhuis in Wuhan is bedoeld voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Volgens de Chinese autoriteiten is de bouw begonnen op 24 januari en moet het ziekenhuis vandaag open gaan.

Hoe kan het dat China in zo’n korte tijd zo iets groots kan neerzetten? “China is recordhouder als het gaat om snel bouwen, zelfs als het gaat om dit soort gigantische projecten,” zegt expert Yanzhong Huang. Hij wijst er op dat het ziekenhuis voor SARS-patiënten in Beijing in 2003 in zeven dagen is gebouwd. Net als dat hospitaal is ook het ziekenhuis in Wuhan gemaakt van prefab-materiaal.

Maar er is natuurlijk heel veel mankracht nodig om een dergelijk bouwwerk zo snel uit de grond te stampen. “Dit autoritaire land kan gebruik maken van een top-down mobilisering. Ze kunnen de bureaucratie en financiële beperkingen omzeilen en alle benodigde mensen mobiliseren.”

Niet overleggen, niet vragen, maar dwingen en eisen dus.