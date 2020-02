Waarom je je telefoon nooit moet opladen in een huurauto

Als je dit stukje bent gaan te lezen heb je vermoedelijk wel eens (of vaak) je telefoon opgeladen in een huurauto. Vroeger was dat niet zo’n punt, maar in moderne auto’s herkent de computerinstallatie onmiddellijk de telefoon en haalt allerlei gegevens binnen. Je afspeellijsten (fijn, denk je dan), maar ook je adresboek. En de computer van de auto kan in principe bij alles wat er op je telefoon staat.

De volgende gebruiker van de auto kan er bijvoorbeeld zo bij. Maar er kan op andere manieren misbruik van worden gemaakt, zegt Readers Digest.

“Tenzij u die gegevens verwijdert voordat u de auto inlevert, kunnen andere mensen alle gegevens bekijken, toekomstige huurders en werknemers van het verhuurbedrijf of hackers,” zegt Lisa Weintraub Schifferle , advocaat bij de Federal Trade Commission.