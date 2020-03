iPhone tweedehands twee keer zoveel waard als Android

Hoewel Android-telefoons en iPhones ongeveer even lang meegaan en dezelfde capaciteiten hebben, is de iPhone tweedehands veel meer waard. Na een jaar krijg je voor een iPhone nog gemiddeld 76,5 procent van de aanschafprijs, terwijl je voor een duurder model Android nog maar 55 procent terugkrijgt.

Ook wie zijn telefoon na twee jaar wil verkopen, is met een iPhone beter af, concludeert BankMyCell op basis van eigen onderzoek. Die brengt dan nog steeds iets meer dan de helft van de aankoopprijs op, terwijl je een dure Android voor slechts een kleine dertig procent van de aanschafwaarde kunt verkopen.

Neem bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10+. Deze peperdure Android verloor in negen maanden tijd 45,3 procent van zijn waarde, oftewel 373 dollar. Bij goedkope Androids tot 350 dollar was het procentuele verlies nog groter. Na twee jaar is de telefoon 80 procent minder waard.

Een verklaring wordt er niet gegeven. Mogelijk is het de goede naam die de waarde van de iPhone overeind houdt, want de technische levensduur is ongeveer hetzelfde.