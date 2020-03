Mogelijk de mode van de toekomst: Kleding die je alleen digitaal kunt aantrekken

The Fabricant heet het eerste digitale modehuis ter wereld en het staat in Amsterdam. Het maakt kleding die je niet echt fysiek aantrekt, maar alleen online kunt dragen. In Volkskrant Magazine vertelt oprichter Amber Jae van Slooten over deze revolutionaire ontwikkeling in de mode.

Avatars

Voor alle duidelijkheid: het gaat om virtuele kleding, die je alleen draagt op online foto’s. Er komt geen stof aan te pas. Dat lijkt raar, maar we zijn al bekend met virtuele influencers die alleen online bestaan. In de gamingwereld geven mensen soms meer geld uit aan de kleding van hun avatar dan aan hun eigen broeken en truien. “Na lezingen word ik regelmatig aangesproken door ouders die zich herkennen in mijn verhaal omdat hun kinderen om kleedgeld voor hun avatars vragen. Gamers spenderen al jaren miljoenen aan avatars, de modewereld ziet nu pas dat hier kansen liggen. Echt, online is zoveel meer mogelijk,” aldus Van Slooten.

Duurzaamheid

Het is bovendien veel beter voor het milieu. Er hoeft immers niets meer geproduceerd te worden in fabrieken. “Ik vind de overdaad die zo kenmerkend is voor mode iets van de vorige eeuw,” zegt Van Slooten. “Dat was mooi en inspirerend, maar die manier van werken is nu en in de toekomst niet meer te verantwoorden. We hebben niet meer iedere paar weken een nieuwe trend nodig. De vraag naar duurzaamheid neemt toe, óók in de mode. En digitale mode is een antwoord op die vraag.”

Slooten: “Ik hoop dat we uiteindelijk allemaal nog maar één fysiek kledingstuk hebben: een praktisch, op maat gemaakt en super comfortabel pak. Daaroverheen dragen we dan een digitale laag. Dan zit je nooit meer met een onhandige jurk of veel te hoge hakken op de fiets én het is beter voor de planeet.”

Augmented Reality

Maar wat heb je aan een virtuele galajurk als je naar een feestje gaat? “De digitale wereld en de echte wereld zullen de komende tien jaar steeds meer met elkaar versmelten, daarvan ben ik overtuigd,” zegt de innovatieve ontwerpster. “Nu zit er nog een schermpje tussen en is digitale kleding vooral iets om mee te spelen op sociale media, maar dat gaat veranderen. Als we straks allemaal augmentedrealitylenzen dragen of een bril waarmee we de digitale laag om ons heen kunnen zien, dan kan kleding nieuwe functies krijgen.”

Het leuke is: je kunt veel meer experimenteren. “Je kunt een jurk met echte vlammen dragen, of stel dat je twijfelt over het afknippen van je haar, of over iets groters zoals een complete transformatie. Online kun je daarmee gemakkelijk experimenteren. Echt, online is zoveel meer mogelijk.”