Bijna grootste zaak ooit tegen techbedrijf: Amerika klaagt Google aan vanwege misbruik monopolie

De Amerikaanse justitie klaagt Google aan, vanwege misbruik van de monopoliepositie. Het is de grootse rechtszaak ooit in de VS tegen een techbedrijf, na de zaak tegen Microsoft.

De Europese Commissie is al vaker rechtszaken begonnen tegen Amerikaanse techgiganten, maar in de VS bleven ze meestal buiten schot. Deze zaak is dus extra belangrijk: het maakt duidelijk dat de techreuzen ook in Amerika niet boven de wet staan.

Google is veruit de grootste zoekmachine én het grootste online advertentiebedrijf in de VS. Dat laatste kan alleen, omdat ze adverteren via de zoekmachine. Google behoudt de monopoliepositie door exclusieve contracten aan te gaan, waardoor concurrerende bedrijven worden uitgesloten. Zo betaalt het bedrijf miljarden aan Apple om Google de standaard zoekmachine te laten zijn op de iPhone. Met andere telefoonbedrijven zijn contracten gesloten om Android te gebruiken.

Door deze contracten kon Google zijn monopolie behouden, maar ontstond een oneerlijke concurrentiepositie. Ook verhinderde het innovatie, klinkt het in de aanklacht.