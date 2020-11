Plug-in hybride veel vervuilender dan fabrikant beweert

De plug-in hybride stoot veel meer CO2 uit dan fabrikanten vermelden. Transport and Environment (T&E), die dit ontdekte, vindt dan ook dat overheden moeten stoppen met subsidies en belastingvrijstellingen voor deze auto’s.

T&E, een Europese federatie van milieuverenigingen, testte de auto’s in de praktijk en constateerde dat de drie populairste modellen van 2020, de BMW X5, Volvo XC60 en Mitsubishi Outlander tussen 28 en 89 procent meer CO2 uitstoten dan beweerd. Met een lege accu was de uitstoot drie tot acht keer hoger dan gemeld.

Volgens de organisatie kunnen de drie plug-in hybrides, zodra de accu leeg is, slechts 11 tot 23 km op benzine rijden, voordat ze de officiële norm van de CO2-uitstoot per km overschrijden. “Helemaal het tegenovergestelde van de bedrieglijke retoriek van autofabrikanten, die beweren dat de PHV’s die momenteel op de markt zijn geschikt zijn voor lange ritten. In werkelijkheid moeten ze veel vaker worden opgeladen dan batterij-elektrische auto’s die circa 300 km kunnen rijden met één enkele oplaadbeurt”, klinkt het bij de federatie.