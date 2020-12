De meest gezochte zoektermen in Google: er blijkt meer dan corona

Natuurlijk domineert het coronavirus de lijst met meest gegoogelde termen van 2020, maar minder dan gedacht. Ook de Amerikaanse verkiezingen en zelfs Fred van Leer haalden de top 10 van meest ingetikte zoekopdrachten van dit jaar.

Meest gezochte nieuwsterm is ‘Corona persconferentie’, gevolgd door ‘Amerikaanse verkiezingen’ en ‘Koningsdag thuis’. En de vraag die ons het meeste bezig hield is: ‘Waarom zijn cornflakes uitgevonden?’ Direct gevolgd door: ‘Waarom hamsteren we wc-papier?’ Iets wat we ons dit voorjaar allemáál afvroegen.

Top trending zoekopdrachten van 2020 in Nederland

Coronavirus

RIVM

Verkiezingen Amerika

Coronavirus Nederland

Snappet

Kobe Bryant

Fred van Leer

iPhone 12

Corona Dashboard

Joe Biden

Top trending nieuws

Corona persconferentie

Amerikaanse verkiezingen

Koningsdag thuis

Storm Dennis

Scholen dicht

Iran

Beiroet

Storm Ellen

Black Lives Matter

Wit Rusland

Top trending ‘Waarom…?’

… zijn cornflakes uitgevonden?

… hamsteren we wc-papier?

… hangt de vlag uit vandaag?

… heet het coronavirus?

… is de lucht blauw?

… zijn er zo veel (corona)doden in Italië?

… speelt Ajax met een rouwband?

… zijn luiaards traag?

… worden nertsen gefokt?

… werd George Floyd gearresteerd?