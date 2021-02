Elon Musk: Brein aap gekoppeld aan computer, kan met gedachten games spelen

Neuralink, een start-up van Elon Musk, zou erin zijn geslaagd het brein van een aap te koppelen aan een computer. Volgens Musk kan het dier met zijn gedachten games spelen.

De oprichter van onder meer Tesla en SpaceX vertelde over de doorbraak op de sociale app Clubhouse. “Het is geen ongelukkige aap”, stelt Musk. Het dier heeft een computerchip in zijn schedel die met hele kleine draadjes aan de hersenen is verbonden. “Je kan niet eens zien waar het hersenimplantaat erin is gestopt, behalve dat hij een donkere hanenkam heeft”, aldus Musk.

Neuralink heeft als doel om een interface tussen mens en computer te ontwikkelen. Vorig jaar lukte het al om het brein van een varken te koppelen aan een chip. Musk denkt dat kunstmatige intelligentie op den duur slimmer wordt dan de mens en dat je dan een hersenimplantaat nodig hebt om de computers bij te benen.

Maar ook op korter termijn zijn er nuttige toepassingen. Verlamde mensen zouden bijvoorbeeld via de chip ledematen kunnen aansturen.