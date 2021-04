Wat je moet doen als je telefoon in het water is gevallen (hint: rijst helpt niet)

Het zal je maar gebeuren: je telefoon valt in een plas, het bad of nog erger, het toilet. Het ding geeft direct geen teken van leven meer. Je smartphone is dan nog niet reddeloos verloren, mits je de juiste stappen zet. En nee, in een bak rijst leggen, hoort daar niet bij.

Wel dit stappenplan:

Zet je telefoon direct uit en druk verder op geen enkele knop. Heb je een waterbestendige telefoon, maar is er iets anders over heen gegaan dan water dan adviseert zowel Apple als Samsung om hem alsnog met water af te deppen. Droog je telefoon met papieren doekjes, zoals keukenrol. Schud je toestel zachtjes heen en weer om het water eruit te laten lopen, maar vermijd hard schudden, omdat dat het water juist verder verspreidt. Verwijder de simkaart. Probeer je telefoon droog te blazen met bijvoorbeeld een kruimeldief. Gebruik geen föhn. De hitte kan het rubber en scherm beschadigen. Droog de telefoon en vooral de uitgangen voor een ventilator. Leg je telefoon in een luchtdicht bakje vol silicagel of iets anders dat vocht absorbeert. Laad je telefoon niet op voor je zeker weet dat hij droog is. Apple adviseert om nog minstens vijf uur te wachten als je denkt dat je toestel is opgedroogd.

Helpt dit allemaal niet, probeer dan niet zelf je telefoon te openen, maar laat het over aan een deskundige.