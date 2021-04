‘Huawei kon alle KPN-gesprekken afluisteren, waaronder die van premier’

Huawei kon in 2010 alle mobiele gesprekken volgen die via het KPN-netwerk plaatsvonden. De Chinese telecomgigant zag onder meer welke telefoons getapt werden en kon de gesprekken van toenmalige premier Jan Peter Balkenende afluisteren.

Dat blijkt uit een rapport dat de Volkskrant in handen kreeg. Het gaat om een risicoanalyse die KPN liet maken door Capgemini. De telecomprovider die al apparatuur gebruikte van Huawei overwoog nog meer te kopen, maar deed eerst onderzoek. Daaruit bleek dat het Chinese bedrijf 'ongeautoriseerde toegang' had tot het netwerk. Ook hadden ze een lijst met telefoonnummers die werden afgeluisterd door de Nederlandse veiligheidsdiensten. Het rapport was zo alarmerend dat het geheim is gehouden.

Iedereen met een KPN-abonnement kon worden afgeluisterd. Daar zaten ook ministers en oud-premier Jan-Peter Balkenende bij. Die waren niet op de hoogte van het gevaar.

Huawei deed het beheer van een belangrijk deel van het KPN-netwerk. Officieel mocht het bedrijf alleen met toestemming bij de belgegevens, maar daar hielden de Chinezen zich niet aan, staat in het rapport.

KPN en Huawei ontkennen. "Geen enkele leverancier van KPN heeft 'ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde' toegang tot de netwerken en systemen, of is in staat om KPN-klanten af te luisteren of tapinformatie in te zien," aldus KPN.