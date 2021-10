Nieuwe Fairphone gaat zeker 5 jaar mee en de accu vervang je zelf

Een duurzame telefoon die zeker vijf jaar meegaat en geproduceerd wordt onder betere arbeidsomstandigheden, Fairphone laat de techgiganten zien dat het kan. Eind deze maand ligt de nieuwste Fairphone in de winkel.

Directeur Eva Gouwens legt aan RTL Nieuws uit waarom de Fairphone zoveel beter is voor mens en milieu. "Met Fairphone proberen we de industrie te veranderen, te verduurzamen. Dat doen we met eerlijke materialen, zoals Fairtrade-goud en verantwoord aluminium. En onze toestellen zijn modulair. Ze zijn opgebouwd uit zeven verschillende modules. Als er een kapot is, bijvoorbeeld je batterij of je display, kun je hem zelf thuis makkelijk vervangen.

Fair is dat je veel langer met je telefoon kunt doen. Er worden nu jaarlijks 1,4 miljard telefoons verkocht wereldwijd. Met een nieuwe telefoon doen we in Europa ongeveer 26 maanden en daarna wordt minder dan 15 procent gerecycled. Dus je ziet dat het een grote beweging naar elektronisch afval is. Het is fair dat je hem kunt repareren. Dat we lang de software ondersteunen en dat we je vijf jaar garantie geven."

De Fairphone 4 is te koop vanaf 579 euro. Hier lees je een review van de telefoon.