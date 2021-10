Facebook bouwt in Europa “Metaverse”: sciencefiction of hét platform van de toekomst?

Facebook zoekt in de komende vijf jaar 10.000 gespecialiseerde technici, ontwikkelaars en ingenieurs in de Europese Unie, om de virtuele wereld "Metaverse" te scheppen. "Deze investering is een teken van vertrouwen in de sterke Europese techindustrie", aldus Nick Clegg, topmanager bij Facebook. Nederland behoort tot de Europese landen waar Facebook zich in eerste instantie op zal richten, volgens Bloomberg

"Metaverse" is een digitaal universum waarin de echte en de virtuele wereld samenvloeien. Het is een online wereld waarin mensen kunnen werken, communiceren en ontspannen in een virtuele omgeving, in dit geval met behulp van virtual reality-headsets (digitale brillen die je onderdompelen in een virtuele wereld, zie foto bovenaan). Het begrip werd in 1992 voor de eerste keer gebruikt door de Amerikaanse schrijver Neal Stephenson, in zijn sciencefictionroman "Snow crash". Vandaag is de "metaverse" helemaal geen sciencefiction meer en dankzij moderne toepassingen zoals augmented reality en virtual reality is het zelfs dichterbij dan ooit.

Volgens Facebook topman Nick Clegg wil Facebook Metaverse niet voor zichzelf houden. "Metaverse heeft het potentieel om toegang mogelijk te maken tot nieuwe creatieve, sociale en economische kansen", aldus de topman. Niemand zal de "metaverse" bezitten of besturen. "Zoals het internet, wordt de belangrijkste eigenschap openheid en interoperabiliteit."

Zuckerberg lanceerde de plannen voor een metaverse afgelopen zomer. Veel ervan lijkt geïnspireerd door frustraties die Zuckerberg ervoer tijden online werkvergaderingen, ‘waarbij ik het soms moeilijk vind om me te herinneren in welke vergadering iemand iets zei omdat ze in je gedachten allemaal samenvloeien. De interacties die we in de toekomst hebben zullen een stuk rijker zijn, ze zullen echt aanvoelen.’

Gebruikers gaan via allerlei apparaten toegang krijgen tot deze metaverse. Van apps op smartphones tot headsets voor VR en AR.