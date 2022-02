Steeds meer kritiek op tienduizenden satellieten die Elon Musk ruimte instuurt

SpaceX wil wereldwijd internet aanbieden via het Starlink-netwerk bestaande uit tienduizenden satellieten. NASA is minder gelukkig met wat Elon Musk allemaal de ruimte inschiet.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie maakt zich zorgen over "de gevolgen voor de wetenschappelijke en menselijke ruimtevluchten." Op dit moment worden er zo'n 25.000 objecten in een baan rond de aarde gevolgd. Ruim 6.000 bevinden zich op maximaal 600 kilometer van de aarde.

Als SpaceX zijn plannen uitvoert zal "het aantal gevolgde objecten verdubbelen en het aantal objecten op minder dan 600 kilometer afstand vervijfvoudigen", aldus NASA.

SpaceX heeft al toestemming om 12.000 satellieten in een baan rond de aarde te brengen. Het wil er nog 30.000 meer kwijt. Ook Amazon wil een eigen netwerk van internetsatellieten lanceren.

Astrofysicus Jonathan McDowell van de Harvard-universiteit stelt dat al die satellieten voor problemen kunnen zorgen. "Het is verstandig eerst ervaring op te doen met de duizenden satellieten die zich momenteel in een baan om de aarde bevinden, voordat we kunnen opschalen naar tienduizenden objecten."

SpaceX-baas Elon Musk deed in december de kritiek al van de hand met de opmerking dat de ruimte groot genoeg is. Maar volgens meerdere experts is dat veel te kort door de bocht. De satellieten van Musk vliegen met 17.000 kilometer per uur door de ruimte. Daardoor is meer afstand nodig. Ook is het moeilijk om de baan te berekenen, waardoor uitwijkmanoeuvres van andere objecten lang van tevoren moeten worden gepland. Ook China klaagde al dat hun ruimtestation moeite had om de satellieten te ontwijken.