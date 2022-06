De incognitomodus had beter pornomodus kunnen heten

Misschien gebruik je de incognitomodus van je browser wel eens. Vermoedelijk omdat je denkt dat wat je doet dan niet bekend kan worden. Dat is echter een misverstand. Je bent in de incognitomodus niet incognito.

“Het is een enorm ongelukkige naam”, zegt ethisch hacker Inti de Ceukelaire tegen De Morgen. “Het enige wat het doet, is uw surfsessie, voor de duurtijd dat je incognito gebruikt, isoleren.” Dat wil zeggen dat websites nog altijd informatie verzamelen tijdens je bezoek, dat je internetprovider nog altijd kan zien welke websites er bezocht worden, en dat je IP-adres nog altijd verstuurd wordt. Niets incognito dus.

Is de incognito- of privémodus dan helemaal nutteloos? Helemaal niet. Want hoewel de sporen van je bezoek niet verdwijnen van het internet, worden wel de referenties naar die websites gewist van je toestel. En dat kan vooral bij gedeelde toestellen van pas komen. Zo kunt je bijvoorbeeld incognito zoeken naar vliegtuigtickets zonder dat je partner daarna overspoeld wordt met reclame van reisbureaus. En zo hoeft je collega ook niet te weten dat je jeuk hebt op intieme plekken. Of zoals De Ceukelaire het mooi samenvat: “De incognitomodus is handig om onaangename verrassingen te vermijden als je een computer deelt, maar daar blijft het wel bij op vlak van privacy. Ze hadden het beter de pornomodus genoemd.”