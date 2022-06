Uniek Nederlands project: eerste waterstofvliegtuig vliegt over paar jaar naar Londen

Een vliegtuig op waterstof is dichtbij: vanaf 2028 moet de eerste van Schiphol naar Londen vliegen met veertig tot tachtig passagiers. Het is een volledig Nederlands project.

Voor de bouw van het eerste waterstofvliegtuig voor commercieel gebruik, wordt een bestaand vliegtuig dat op kerosine vliegt, omgebouwd. Als hij op waterstof vliegt, is er geen CO2-uitstoot meer. Vanaf 2028 werken naar verwachting 1200 mensen in de nieuwe sector, allemaal in Nederland.

De waterstof wordt opgeslagen in zes tanks in de staart van het vliegtuig. De brandstof wordt omgezet in elektriciteit tijdens de vlucht en in de motor omgezet in beweging. Zo kunnen de propellers worden aangedreven.

De Rijksoverheid, TU Delft en Fokker werken samen met nog veertien partijen om dit project tot een succes te maken. Dit gebeurt onder leiding van Unified International en InnovationQuarter.

“Dit is wereldwijd uniek volgens experts. En het mooiste: boven dit project wappert een volledig Nederlandse vlag, dit project draagt dus direct en één-op-één bij aan het Nederlandse bbp”, aldus Michel van Ierland van Unified International in een persverklaring.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de waterstoftechniek in de tweede fase gebruikt in nieuwe vliegtuigen, waar nog meer passagiers aan boord kunnen. De vliegroutes zullen dan ook uitgebreid worden naar andere landen en werelddelen.