Met dit trucje is het in mum van tijd heerlijk koel in je auto

Je auto staat tot de nok toe volgepakt klaar om richting het zuiden te rijden. Helaas is het hele gezin al bezweet nog voor je de oprit af bent. Het duurt immers even voor die airco ook echt kóéle lucht rondblaast. Gelukkig is er een simpel trucje om het koelproces wat te versnellen.

Normaal gesproken open je de ramen een voor een en druk je dus hooguit snel het knopje in bij je eigen raam, maar er is een knop waarmee je alle ruiten in één keer laat zakken. Dat gebeurt namelijk als je de knop waar je de autodeuren mee van het slot haalt, een paar seconden ingedrukt houdt. Zelfs het schuifdak gaat mee open, schrijft het AD.

Zo waait direct de ergste hitte uit je auto en is het in mum van tijd 10 graden kouder. De airco heeft het bovendien een stuk makkelijker. Het beste doe je eerst nog even de recirculatiestand aan, tot er koude lucht uit de airco komt. En dan kun je heerlijk koel je weg vervolgen.