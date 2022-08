Zin in iets anders? Voer dankzij AI en holografische opnames een ‘gesprek’ op je eigen begrafenis

De Britse Marina Smith overleed onlangs op 87-jarige leeftijd, maar kwam schijnbaar weer tot leven op haar eigen begrafenis, toen de mogelijkheid werd geboden om met haar in gesprek te gaan en vragen te stellen via een videoverbinding. Hoe ging deze truc in zijn werk?

Dit 'gesprek' met de overledene is mogelijk gemaakt door van tevoren interviews af te nemen en die op te nemen met holografische videotechnologie. Daarna werden deze data aan software voor kunstmatige intelligentie (AI) gevoerd, waardoor er een interactief gesprek kon ontstaan met het publiek.

Scoop

De vrouw hield eerst een korte toespraak, maar daarna ontspon zich een vreemd gesprek, waarbij haar digitale kloon vragen ging beantwoorden en bijvoorbeeld voor het eerst vertelde dat ze haar jeugd in India had doorgebracht. Een macabere scoop van het 'hologram'.

Smiths zoon Stephen is oprichter en ceo van StoryFile, het bedrijf dat de technologie heeft ontwikkeld en de interviews met honderden vragen en vele camera's afneemt. Hoe meer data en verschillende camerastandpunten, hoe realistischer (en duurder) het wordt.

Star Trek-acteur William Shatner is klaarblijkelijk ook om. Captain Kirk heeft zijn medewerking verleend aan een promotiefilmpje voor StoryFile op YouTube: