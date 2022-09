Bizar plaatje: het spoornetwerk in China is in tien jaar tijd geëxplodeerd

In het afgelopen decennium heeft China meer dan 25.000 kilometer spoor aangelegd, meer dan alle landen op de wereld bij elkaar, schrijft de Wereldbank.

Het netwerk omvat nu ruim 40.000 kilometer spoor en is het langste en meest gebruikte ter wereld. De treinen rijden 200 tot 350 kilometer per uur. De lijn van Beijing naar Shanghai is de snelste op aarde: in 4 uur en 18 minuten legt de hogesnelheidstrein ruim 1300 kilometer af. Een normale trein doet er meer dan twee keer zo lang over.

Maar eigenlijk is de bouwsnelheid van het spoornetwerk het meest memorabel. Zie hieronder hoe het is geëxplodeerd in ruim tien jaar tijd: