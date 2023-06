Een dutje doen op weg naar de camping? Met deze auto mag je 130 km/u rijden zonder handen aan het stuur

Het klinkt ideaal: niet meer eindeloos naar die weg en de rij auto's voor je staren, maar lekker een serietje kijken of een dutje doen. Dat kan nu in een nieuwe BMW, waarmee je 130 kilometer per uur mag zonder je handen aan het stuur te houden. Daarmee geven de Duitsers Tesla het nakijken.

De Duitse verkeersautoriteit heeft de Highway Assistant van de nieuwe BMW 5 goedgekeurd. De auto mag nu zelfstandig rijden op de snelweg. Je moet nog wel je aandacht bij de weg houden, zodat je kan ingrijpen als er iets misgaat. Camera's bekijken of je voldoende oplet.

De auto kan ook anderen inhalen als die te langzaam gaan. Hij kan dus wisselen van rijstrook zonder dat je iets hoeft te doen. De BMW 5 is de eerste auto in Europa die autonoom rijdt op de snelweg. Er is al wel een Mercedes die tot 60 kilometer per uur zelfstandig rijdt, maar in de praktijk heb je daar een stuk minder aan.

Met de BMW 5 kun je dus nog niet gaan slapen onderweg, maar die optie komt wel weer een stukje dichterbij.