Facebooks AI-chef: “Kunstmatige intelligentie is minder intelligent dan een hond”

Charbots zijn voorlopig verre van slim, zegt Yann LeCun, hoofd AI-wetenschap bij Meta (Facebook) tegen CNBC. “Deze systemen zijn nog steeds erg beperkt, ze hebben geen begrip van de onderliggende realiteit van de echte wereld, omdat ze alleen getraind zijn op tekst, enorme hoeveelheden tekst”.

“De meeste menselijke kennis heeft niets te maken met taal… dus dat deel van de menselijke ervaring wordt niet meegenomen door AI”, voegt de expert toe. “Generatieve AI kan slagen voor het advocatendiploma in de VS, maar is niet in staat om een vaatwasser in te laden, wat een 10-jarige in 10 minuten kan leren.”

“Het laat zien dat we iets heel belangrijks missen… om niet alleen intelligentie op mensenniveau te bereiken, maar zelfs intelligentie op hondenniveau,” concludeert LeCun.