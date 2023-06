Scherm afgeplakt met sticker: dit Europese eiland is vanaf nu een telefoonvrije zone

Als je geen foto's maakt en ze post op social media of doorappt naar vrienden, ben je dan wel echt op vakantie geweest? Natuurlijk wel, misschien heb je zelfs een veel leukere tijd als je telefoon onderin de tas blijft liggen. Dit Finse eiland helpt je hier een handje bij.

“Het eiland Ulko-Tammio, dat voor de kust van Hamina ligt, is deze zomer een telefoonvrij gebied”, zegt Mats Selin, een expert in eilandtoerisme bij Visit Kotka-Hamina tegen CNN. “We willen vakantiegangers aansporen om hun slimme apparaten uit te schakelen om echt van de eilanden te genieten.”

Finland is al zes jaar achter elkaar uitgeroepen tot het 'gelukkigste land van de wereld' en ironisch genoeg het thuisland van Nokia, de maker van de meest verkochte smartphone aller tijden. Er woont niemand op Ulko-Tammio, dat in 1982 is uitgeroepen tot Fins nationaal park, maar het zit wel vol zeldzame vogels en planten die bezoekers kunnen spotten tijdens een wandeling over de natuurpaden of vanaf de vogeltoren op het eiland.

Stekker eruit

De deelname aan een telefoonvrije eilandervaring is op vrijwillige basis. Bezoekers krijgen uitleg over de actie en worden aangemoedigd om een blauwe sticker over hun telefoonscherm te plakken. “Je telefoon uitzetten, de natuur verkennen en mensen face-to-face ontmoeten zal je stemming en welzijn zeker een boost geven”, legt psycholoog Sari Castrén uit. “We zijn ontelbare uren bezig met het scrollen door socialmedia-feeds. Als je er even tussenuit gaat, heb je meer tijd voor nieuwe ervaringen.”

Het eiland is alleen bereikbaar over het water, met veerboot of watertaxi. Het is verstandig om die een tijdje van tevoren te reserveren, anders grijp je in het hoogseizoen mogelijk mis. Laat dat dan de laatste keer zijn dat je de smartphone erbij pakt...