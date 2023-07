Deze twee afbeeldingen tonen de enorme vooruitgang in AI-gegenereerde foto’s

Het onafhankelijke onderzoekslaboratorium Midjourney, Inc. uit San Francisco heeft een jaar geleden het programma Midjourney ontwikkeld, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. In een jaar tijd heeft de AI-engine enorme vooruitgang geboekt. Kijk en huiver.

De tool is vergelijkbaar met DALL-E en Stable Diffusion van OpenAI. Gebruikers over de hele wereld creëren ongelooflijk gedetailleerde afbeeldingen met Midjourney door natuurlijke taalbeschrijvingen, oftewel 'prompts', in te voeren. Enthousiastelingen komen samen op het internetplatform Discord, voeren botopdrachten in en delen hun illustraties met elkaar.

Exponentiële vooruitgang

Ook Twitter staat vol met AI-gegenereerde foto's. Creative director Nick St. Pierre laat zien hoe hard de kwaliteit van de illustraties vooruit zijn gegaan in het afgelopen jaar. Hij voerde beide keren de prompt 'Street style photo of a woman shot on Kodak' in. Wat een verschil!

July 2022: July 2023: pic.twitter.com/6PBJCoXJu6 — Nick St. Pierre (@nickfloats) July 4, 2023

Komende maand komt versie 6 waarschijnlijk uit. “Het wordt steeds gekker. Wacht maar tot 3D zijn opwachting gaat maken in de chat”, schrijft St. Pierre.