De sullige reden dat Tesla in dit land een ‘grijper’ bij zijn nieuwste modellen levert

Woon je in een land waar links gereden wordt, dan kun je beter geen nieuwe Tesla Model S of Model X bestellen. De exorbitant dure e-car wordt namelijk geleverd met het stuur aan de 'verkeerde' kant. Pleister op de wonde is een kekke grijper, die gratis wordt bijgeleverd.

De rechtsgestuurde versie rolt vanaf heden niet meer van de band af; een bericht dat door Tesla-liefhebbers in landen als Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Japan, Zuid-Afrika en Australië niet met veel enthousiasme zal worden onthaald.

Het verkeersoverzicht is een stuk minder met het stuur aan de verkeerde kant, wat inhalen een lastiger en gevaarlijker maakt. Ook moet je bij tolpoorten en slagbomen uitstappen en omlopen, wanneer je alleen rijdt. Je kunt zelfs onterechte boetes in de brievenbus krijgen vanwege het gebruik van een smartphone achter het stuur, als de bijrijder zijn telefoon in handen heeft.

The Reacher

Maar Elon Musk heeft iets bedacht voor het tolpoort- en slagboomprobleem. Met 'The Reacher', een soort metaalkleurige afvalgrijper, kun je nu bonnetjes uit een automaat trekken aan de bestuurderskant, of een creditcard in een betaalautomaat stoppen. Een zak fastfood aannemen of een milkshake binnenhengelen, lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

The Reacher wordt in Groot-Brittannië gratis in een luxebox bij de meer dan een ton kostende auto geleverd. De meningen zijn verdeeld over de gadget. Sommigen noemen het een armetierige pleister op de wonde, anderen vinden het een geniaal idee. Wat denk jij ervan?