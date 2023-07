Grijp jij ook altijd mis bij TicketSwap? Bots zijn je op deze manier altijd te snel af.

TicketSwap is een online marktplaats voor concertkaarten. Jammergenoeg snoepen bot-programmaatjes de populaire tickets continu voor je neus weg. Het bedrijf lost het bot-probleem niet op, maar komt nu met een betaald abonnement. Belachelijk, vindt Daniël Verlaan.

“Grijp je ook altijd mis bij TicketSwap? De vele bots die automatisch kaartjes kopen zorgen ervoor dat je net te laat bent met afrekenen. En nu komt TicketSwap met zijn eigen bot, voor 8 euro p/m. In plaats van bots weren, knijpen ze hun gebruikers uit", schrijft de techjournalist op rtl nieuws.

"TicketSwap onderneemt nauwelijks actie tegen bots", zegt een botbouwer die anoniem wil blijven. "Ze pretenderen dat ze veel doen, maar de meest basale beveiligingsmethoden worden niet gebruikt. En omdat ze niet van ons kunnen winnen, komen ze nu zelf met een eigen bot.”

Pervers nieuw verdienmodel

TicketSwap-oprichter Frank Roor zegt al tien jaar te strijden tegen de bots. "Het kopen en verkopen van tickets moet eerlijk zijn voor elke fan. We zijn ons ervan bewust dat wanneer we nieuwe methoden ontwikkelen om bots te voorkomen, botmakers manieren vinden om die methoden te omzeilen. Het is een voortdurend kat-en-muisspel."

Met het nieuwe bot-abonnement lijken ze de handdoek definitief in de ring te gooien. “Door zo'n gemaksdienst te lanceren, blijven we in controle en kunnen we het eerlijk en beschikbaar houden voor iedereen", zegt Roor. Maar feitelijk moet je 96 euro extra per jaar betalen aan TicketSwap om nog kans te maken op de aankoop van populaire tickets.

1 aprilgrap?

“Waarom een probleem oplossen, als je ook gewoon meer geld kan verdienen? Onvoorstelbaar, dit lijkt wel een 1 aprilgrap”, reageert Erik Kroes op Twitter. “Ik vond TicketSwap tot nu toe een sympathiek bedrijf, maar €96 per jaar vragen om te concurreren met bots is user-hostile”, schrijft een andere gebruiker.