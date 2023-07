Icon of the Seas: 7 zwembaden, 20 dekken, 10.000 opvarenden, 5 keer zo groot als de Titanic

‘Icon of the Seas’, het grootste cruiseschip ter wereld, vaart vanaf volgend jaar uit. Het grootste cruiseschip ter wereld, voor maximaal 10.000 opvarenden, met het grootste waterpretpark en het grootste zwembad op zee. Niets dan superlatieven voor de ‘Icon of the Seas’, het nieuwste cruiseschip van Royal Caribbean. Afgelopen week werd het schip voor het eerst gefilmd op open zee in de buurt van Finland, tijdens een testvaart. Vanaf januari gaat het ook voor het grote publiek te water, met Miami als vertrekbasis. De eerste reis was in 24 uur tijd uitverkocht.